In anteprima il video di "Voglio Andare Oltre" di Alteria

Milano, 29 gen. (askanews) - In anteprima il video di "Voglio Andare Oltre", il brano della rocker e speaker radiofonica milanese Alteria che anticipa l'album "Nel fiore dei tuoi danni" in uscita il 21 marzo in fisico e il 9 maggio in digitale. "Voglio Andare Oltre", scritto da Alteria e Max Zanotti (che lo ha anche registrato e mixato presso il suo Spire Studio di Ronago), è un brano carico di energia e pura adrenalina. Con la sua potenza rock, il pezzo incarna un'urgenza viscerale di superare i limiti, di rompere gli schemi e di riscoprire la libertà più autentica. Un inno alla forza interiore e al bisogno di esprimersi senza filtri.

Questo brano mi porta immediatamente sul palco, alla voglia di suonare dal vivo, a quell'energia pura e incontrollabile che si respira solo durante un vero live, con strumenti e voce senza troppi fronzoli - racconta Alteria - Tornare a cantare sul palco è ciò di cui sento più il bisogno .

Alteria (Stefania Bianchi) è una delle voci più autorevoli e apprezzate del panorama rock italiano. Dopo gli esordi con i NoMoreSpeech, band con cui ha pubblicato l'omonimo album nel 2012, ha intrapreso una carriera solista, producendo due album di successo: "Encore" (2013), interamente in inglese, e "La Vertigine Prima di Saltare" (2017), il suo primo lavoro in italiano. Parallelamente alla sua carriera musicale, Alteria si è distinta come speaker radiofonica e conduttrice televisiva, collaborando con realtà come Rock Tv, Rai4, Rai5, Radio Freccia e, attualmente, Virgin Radio. Nel corso della sua carriera ha avuto l'onore di aprire i concerti di band leggendarie come Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Litfiba e molti altri. Nel 2023 è tornata sulle scene con il singolo "Cuore Gelido" e, a fine 2024, ha partecipato alla cover di "Shout" dei Tears for Fears realizzata dai The Fottutissimi. Nel 2025 si prepara a lanciare il suo quarto album, anticipato dal singolo "Voglio Andare Oltre".

Crediti:

Video by: AMARO

Voce e cori: Alteria

Basso/chitarre/synth: Max Zanotti

Batteria: Alessandro Ducoli