In anteprima il video di "Single" di Santiago, Salento Guys e Romano

Milano, 20 mar. (askanews) - In anteprima il video di "Single", il nuovo brano di Santiago, Salento Guys, Romano. Dopo l'uscita del tormentone "La Ex della Ex", la formazione torna alla ribalta con il nuovo brano Single e l'Ep Manuale d'Indipendenza (Time/Believe), un progetto scanzonato, giocoso e provocatorio. Single è una canzone che celebra la libertà giocando proprio su una dinamica goliardica, ma con un messaggio più profondo: essere single è una scelta e non una sconfitta, non è da sfigati. Ed è questo il messaggio che gli artisti vorrebbero trasmettere: l'amore adulto inizia dall'amor proprio, meglio soli che prigionieri di una relazione tossica, meglio essere se stessi senza il peso delle aspettative sociali. Della serie: Meno post così è tutt'appost!

Il performer e TikToker Creator italo-dominicano Santiago, insieme al collettivo di producer e DJ multiplatino salentini Salento Guys, e al compositore e producer oro e multiplatino catanese Romano, con questa nuova produzione ribaltano la narrazione e lo fanno con il loro inconfondibile sound dembow, lontano dalle solite tematiche urban fatte di bamba, catene d'oro e vita da gangsta. Qui c'è solo vita vera, energia e divertimento.

L'Ep Manuale d'Indipendenza di Santiago, Salento Guys e Romano è una raccolta di storie vere, istintive, istantanee di vita raccontate con ironia e leggerezza. Qui dentro c'è tutto il loro stile: una Polaroid del paese reale, catturata nel momento giusto, senza filtri.

Tra le tracce spicca "Pret", nata da un episodio esilarante durante il Festival di Sanremo. Dopo l'annuncio del titolo della canzone di Rose Villain, dalla platea si è alzato un urlo: "Si na pret". In molti hanno pensato a un insulto, ma in realtà in napoletano significa "sei una roccia", un complimento per chi ha un carattere forte ma soprattutto un fisico statuario.

Il trio non si è lasciato scappare l'occasione e hanno trasformato quell'attimo in un instant single!

In un mondo dove si prende ogni cosa troppo sul serio, loro scelgono di ridere e per capirli non bisogna prendere tutto alla lettera, e tanto meno le cose per il verso giusto. A tempo di rima e di frasi ironiche che celano significati intensi, la musica di questi artisti super contemporanei è come una medicina, una cura contro le esagerazioni e le frivolezze di questo mondo.

Perché alla fine della vita... resterà solo l'ironia.