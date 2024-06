In anteprima il video di Etta del brano "Scemi e Contenti"

Milano, 17 giu. (askanews) - In anteprima il video del brano Scemi e Contenti tratto dall'omonimo album di Etta, prodotto da V_Rus pubblicato dall'etichetta B Music Records e distribuito da ADA Music Italy.

A partire dallo scorso febbraio Etta pubblica una serie di singoli che anticipano la pubblicazione del nuovo album Scemi e Contenti (disponibile su store e piattaforme dal 3 maggio). Per raccontare i brani utilizza il digital storytelling. Le canzoni vengono presentate sui social attraverso dei personaggi interpretati da Etta. L'ambientazione del racconto è una clinica dove lavora una psichiatra che conduce uno studio su un farmaco miracoloso. Ciascun personaggio/paziente, con le sue caratteristiche, rappresenta uno spaccato della società contemporanea.

Con la pubblicazione del concept album si comprende che Scemi e Contenti, non è altro che il nome del fantomatico farmaco che in questi mesi è stato oggetto di studio e che ha come prerogativa quella di guarire qualsiasi tipo di disturbo legato alla sfera psicologica ed emozionale. Il farmaco infatti è in grado di annullare il senso critico e la capacità di giudizio così che ogni cosa apparirà, come per incanto, bella e giusta e i problemi spariranno per sempre (anche se è solo un'illusione).

"Scemi e Contenti", nuovo singolo di Etta e title track dell'album si pregia del feat. del cantautore e rapper italiano Vipra e rappresenta l'amara conclusione del racconto di Etta.

Non pensare o ci resti male è il motto del brano ed è l'unica soluzione per vivere in un mondo che continua a non affrontare e risolvere problematiche importanti come: inquinamento, corruzione, maschilismo, guerre, razzismo, discriminazioni di genere e non, disturbi della personalità e depressione.

Purtroppo siamo ormai abituati ad accettare l'inaccettabile e a farci distrarre da cose banali che distolgono la nostra attenzione dai problemi veramente importanti.