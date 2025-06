In anteprima il video Cittadino del Mondo di Tommy Kuti ft. Davide Shorty

Milano, 25 giu. (askanews) - In anteprima il video "Cittadino del Mondo", il nuovo brano dell'artista afroitaliano Tommy Kuti insieme al rapper Davide Shorty (https://bfan.link/cittadino-del-mondo).

Un inno rap-afrobeats alla libertà, all'identità e alla bellezza della diversità. Con il nuovo singolo, Tommy Kuti torna a raccontare la sua storia in un viaggio musicale che attraversa la savana dei Masai, passa per Brescia, Milano, le strade di New York, fino ad arrivare alla luminosa e moderna Dubai. "Cittadino del mondo" è un brano energico che fonde la cultura afro con l'identità italiana, dando voce al massaggio necessario che la vera forza sta nella diversità. Con orgoglio, Tommy rivendica la sua identità "meticcia", dimostrando che l'appartenenza non si misura in confini, ma in esperienze, radici e visioni condivise.

Il brano anticipa il nuovo EP "COMMUNITY" in uscita a luglio.

"Cittadino del mondo è una celebrazione dell'identità multipla, della contaminazione culturale e dell'orgoglio di appartenere a più luoghi - spiega Tommy Kuti - È una canzone per chi si sente a casa ovunque, per chi ha accenti, suoni, ricordi e sogni mescolati come una mappa".

Tommy Kuti arriva in Italia con la famiglia dalla Nigeria a soli due anni e cresce a Castiglione delle Stiviere (Mantova), dove comincia a fare musica da giovanissimo. Dopo essersi laureato a Cambridge, forma a Brescia il primo collettivo con altri rapper, con il nome Mancamelanina. Seguito nel management da Paola Zukar, Tommy Kuti entra in Universal, diventando uno dei primi artisti di seconda generazione firmati da una label multinazionale in Italia. Tommy Kuti, insieme a DJ Marteh e Rebecca Kazadi, ha creato AFROWAVE, il format itinerante che punta i riflettori sull'Afrobeats, wave musicale che sta dominando le classifiche di tutto il mondo.