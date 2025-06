Pompei, nuovi scavi alla Villa dei Misteri. Zuchtriegel: "Fiduciosi"

Roma, 25 giu. (askanews) - La Villa dei Misteri di Pompei potrebbe presto portare alla luce nuovi tesori oltre al suo celebre fregio misterico. Riprendono gli scavi archeologici con l'avvio di quello che è stato definito il "cantiere della legalità" nel settore Nord della Villa, grazie alla collaborazione tra il Parco archeologico e la Procura di Torre Annunziata, insieme al ministero della Cultura.

Il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso ha spiegato le tappe per arrivare a questo risultato: dall'accertamento degli scavi archeologici abusivi, all'identificazione di una casa ampliata abusivamente che soffocava la Villa e di un ristorante abusivo sul lato opposto.

"Per decenni Villa dei Misteri ha corso il rischio di rimanere un mistero perché la presenza di due strutture che incombevano sulla stessa e entrambe abusive non era stato possibile riprendere gli scavi archeologici avviati negli anni '30. Adesso, grazie alla demolizione di entrambe i manufatti, è stato possibile finalmente riprendere gli scavi archeologici".

Il direttore del parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel: "Dopo 100 anni si continua a scavare a Villa dei Misteri, uno dei monumenti più famosi di tutta l'archeologia, non solo qui a Pompei".

"Vediamo adesso già dei risultati molto promettenti, vediamo il primo piano di questa parte della villa, siamo fiduciosi di trovare giù al piano terra ancora una situazione speriamo non compromessa dagli scavi clandestini che purtroppo anche in questa zona si sono verificati nel passato".

La Villa fu scavata parzialmente da privati nel 1909/10, l'ultimo importante scavo risale al 1929/30 con il soprintendente Amedeo Maiuri, che attivò il primo "ArtBonus" ante litteram nella storia del sito: allora lo scavo fu sostenuto dal Banco di Napoli. Ma la villa non fu scavata per intero: non si riuscì, infatti, a indagare il settore Nord Ovest, perché sopra c'era la casa, ampliata abusivamente nei decenni, fino all'abbattimento avvenuto due anni fa.