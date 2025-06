Loperfido (FdI): Sistema Italia sostenga tessuto imprenditoriale

Roma, 25 giu. (askanews) - "Il nostro tessuto imprenditoriale può resistere a tutte le crisi, compresa quella legata ai dazi, se supportato da quel sistema Italia che stiamo cercando di costruire: un sistema che definisca gli obiettivi, che sostenga le strategie di marketing, che faciliti le relazioni e che investa nella formazione dei nostri imprenditori", lo ha detto l'onorevole Emanuele Loperfido, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "Gli investimenti in difesa sono strategici anche per supportare le imprese: l'instabilità e l'insicurezza si possono contrastare, infatti, con la deterrenza che solo la difesa può mettere in campo. Investire in difesa, del resto, non significa solo potenziare gli armamenti ma anche creare tante infrastrutture civili, che possono dimostrarsi funzionali per molte esigenze di difesa di un paese. Tutto ciò che rende un paese più sicuro serve anche per tutelare il tessuto imprenditoriale e gli investimenti di una nazione".