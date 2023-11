In anteprima "Ci credi ancora" di Vincenzo Capua e Pierdavide Carone

Milano, 10 nov. (askanews) - In anteprima il video "Ci credi ancora" del cantautore romano Vincenzo Capua in duetto con Pierdavide Carone. Il singolo fa parte dell'album "Faccio il Cantautore" composto da 12 brani.

Vincenzo Capua, noto volto televisivo da Edicolafiore a L'anno che verrà del Capodanno di Rai 1 a Viva Rai 2, nonché opinionista di Uno Mattina sempre su Rai 1, ci racconta sul brano: "Ci credi ancora" parla di quanto sia cambiato il mondo ai giorni d'oggi. Non sappiamo più se possiamo credere nelle favole, nella gente, nella società o nella televisione. L'unica ancora di salvezza che ci è rimasta è l'amore. Per rendere ancora più forte questo messaggio ho chiamato un amico, a mio parere uno dei più grandi cantautori che abbiamo in Italia, Pierdavide Carone. Nel testo poi c'era anche un riferimento a Lucio Dalla e sono onorato che a cantare quella frase sia stato proprio Pierdavide, che con Lucio ha partecipato al Festival di Sanremo".

Pierdavide Carone: "Con grande piacere mi annuncio come ospite a questa festa. E' stato facile dire di sì a Vincenzo, vista l'amicizia e la stima che mi legano a lui. Ma era un sì ancora incompleto perché dovevo poi capire se il pezzo fosse adatto a me o meno. Da subito mi è sembrato bello nella sua spontanea positività, in un mondo che di positivo ha ben poco da offrirci, specie in questo surreale periodo. Così ci ho cantato sopra per capire se era una bellezza che mi stesse bene addosso come un vestito ed il risultato finale ci è piaciuto molto. Ma la risposta più importante, come sempre, sarà la vostra!"

Nelle 12 tracce dell'album ci sono anche gli ultimi singoli di Vincenzo Capua come "Bella", "Nella mia pelle", "Venerdì 13", "Polvere" e "Weekend", brani che hanno ricevuto numerosi consensi dalle radio e dal pubblico. Il cd contiene inoltre "Quando sarò bambino", canzone che ha fatto da colonna sonora all'omonimo film con Sergio Rubini, distribuito nei cinema di tutta Italia.

"L'album è un sogno che si avvera - continua Capua - E' davvero da tanto tempo che lavoravo a questo progetto e vederlo finalmente realizzato mi riempie di gioia e soddisfazione. Adesso non vedo l'ora di farlo ascoltare e di cantarlo dal vivo."

Il progetto discografico sarà presentato in concerto live a Roma mercoledì 29 Novembre a "L'asino che vola", una serata piena di sorprese, dove non mancheranno gli ospiti. L'album è pubblicato dall'etichetta della Nazionale Italiana Cantanti in coedizione con Tycaua. La produzione artistica è di Davide Gobello in 9 canzoni e Massimo Idà nelle altre 3. La copertina è di Giulia Nappi dello Studio Grafico Boccadoro.

Il videoclip di "Ci credi ancora" è a cura di Gianluca Di Bella.