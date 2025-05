L'Onu accusa Israele: usano gli aiuti a Gaza come arma

Ginevra, 6 mag. (askanews) - Le Nazioni Unite accusano Israele di usare gli aiuti umanitari come "arma" di guerra nella Striscia di Gaza, inviando "bombe" invece di cibo e acqua. "Sembra essere un tentativo deliberato di usare gli aiuti come arma, e noi abbiamo messo in guardia contro questo da molto tempo, gli aiuti dovrebbero essere forniti in base alle necessità umanitarie a chiunque ne abbia bisogno", ha dichiarato Jens Laerke, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA), durante un briefing con la stampa a Ginevra. "C'è un disperato bisogno di cibo", ma invece i palestinesi "ricevono bombe", ha detto Laerke.