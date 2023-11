Impresa in Coppa Davis, l'Italia torna a vincere dopo 47 anni

Roma, 27 nov. (askanews) - È esplosa la festa azzurra a Malaga. L'Italia è tornata a vincere la coppa Davis dopo 47 anni. Un sogno conquistato nella finale con l'Australia, prima con Matteo Arnaldi che tra alti e bassi alla fine ha battuto Alexei Popyrin nel primo singolare, poi con Jannik Sinner che con una partita perfetta contro Alex de Minaur ha regalato in due set l'insalatiera all'Italia: due a zero, non c'è stato bisogno di giocare il doppio.

Un'impresa quella dei ragazzi capitanati da Filippo Volandri: oltre a Sinner e Arnaldi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, e Simone Bolelli hanno tenuto l'Italia incollata per giorni davanti alla tv a tifare per loro.