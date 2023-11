Immagini d'archivio a 60 anni dall'assassinio di JKF a Dallas

Roma, 21 nov. (askanews) - Il 22 novembre 1963, 60 anni fa, l'ex presidente Usa John F. Kennedy venne assassinato durante una sua visita in Texas.

Gli Archivi degli Stati Uniti stanno rilasciando migliaia di documenti sulla sua uccisione; nelle immagini della Biblioteca presidenziale John F. Kennedy, si vede la folla che lo attende all'aeroporto di San Antonio, il giorno prima della sua morte; l'arrivo del presidente con Jacqueline, elegantissima in bianco, con guanti abbinati; alcune tappe della visita e il discorso. E ancora, Kennedy e la first lady che scendono dall'aereo a Dallas il 22 novembre, lei in tailleur rosa con cappellino e mazzo di rose in mano, la folla che attende il presidente, il convoglio con la sua auto e l'annuncio alla radio che sono stati uditi degli spari e JFK è stato ferito.

In altre immagini si vede la calca dei giornalisti davanti all'ospedale in cui venne portato dopo essere stato colpito, le forze di sicurezza intorno all'auto in cui si trovava quando gli spararono e l'annuncio alla radio: "Il Presidente degli Stati Uniti è morto".