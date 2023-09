Il viaggio di Kim in Russia: accolto da Shoigu a Vladivostok

Roma, 16 set. (askanews) - Continua il viaggio carico di onori del dittatore nordcoreano Kim Jong-un nell'estremo oriente della Russia: oggi approdato a Vladivostok dove è stato accolto dal ministro della Difesa di Mosca, Sergei Shoigu.

Shoigu ha guidato Kim a bordo della fregata Maresciallo Shaposhnikov. Il segnale all'Occidente è chiaro: la cooperazione militare fra i due paesi benché proibita dalle risoluzioni dell'Onu può diventare realtà. Allo stesso tempo, il Cremlino fa sapere di non aver firmato al momento nessun accordo con Pyonyang e che non ci sarebbero progetti per firmarne.

Non è chiaro quindi se la calorosa accoglienza a Kim è solo di facciata. E' difficile capire cosa uscirà da questo viaggio così seguito e in particolare rispetto a quello che più preoccupa il mondo occidentale, la possibile vendita di munizioni e armi nordcoreane a Mosca per l'offensiva sul fronte ucraino. La Corea del Nord è colpita da sanzioni Onu per il suo programma nucleare, e il presidente russo Vladimir Putin non può lasciare il paese perché oggetto di un mandato di cattura internazionale.

L'incontro fra Kim e Putin infatti si è svolto mercoledì scorso al nuovo centro spaziale di Vostochny, in mezzo a scambi di doni. La Corea del Nord vorrebbe anche aiuto nella tecnologia missilistica e per il lancio di satelliti spia; ma ha bisogno anche di aiuti alimentari per la popolazione in crisi mentre Kim persegue i suoi sogni militaristi.