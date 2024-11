Il tatuatore Marco Manzo all'Art Basel Miami Beach 2024

Roma, 26 nov. (askanews) - Marco Manzo, tatuatore e artista, sarà presente alla prossima edizione di Art Basel Miami Beach, tra le più importanti fiere d'arte moderna e contemporanea del continente. L'installazione è una lavagna luminosa sulla quale i visitatori sono invitati a collocare alcune lastre, realizzate a partire dal 2017 - di cui un fondo donato al Metropolitan Museum of Art di New York - che rappresentano, alcune di esse, una sovrapposizione grafica tra la lastra radiografica della persona e la fotografia del tatuaggio.

L'installazione (collocata nello stand Gruppo Start) , sarà esposta al pubblico dal 6 all'8 dicembre 2024 ( preview 4/5 dicembre ) presso il Miami Beach Convention Center. Alcuni esemplari, che fanno parte di questa installazione, sono stati donati al Met di New York.

Spiega Marco Manzo: "Art Basel è la fiera mercato più importante al mondo ed è bello che anche un tatuatore possa esporre in un luogo così prestigioso. Probabilmente io non ho battute d'asta per milioni come molti artisti che sono presenti in questa manifestazione, però probabilmente c'è un interesse storico, quindi posso essere di interesse per le istituzioni che vogliano storicizzare un cambiamento nella storia dell'arte".

A Manzo si deve l'ingresso del tatuaggio nell'arte contemporanea con riconoscimento istituzionale e presenza in alcuni dei più importanti musei del mondo. Le ultime sue attività artistiche segnano una tappa importante per la legittimazione del tatuaggio come linguaggio autorevole nell'arte contemporanea. L'artista, che ha già visto il suo lavoro protagonista alla Biennale di Venezia, al Vittoriano, al Macro, alla Chiesa Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo di Roma e al Metropolitan Museum of Art di New York, ora raggiunge un altro mercato prestigioso dell'arte.