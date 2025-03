Il sound folk dei Negrita torna con Canzoni Per Anni Spietati

Milano, 31 mar. (askanews) - A sette anni di distanza dall'ultimo lavoro i Negrita tornano con "Canzoni Per Anni Spietati" (USM/Universal), un album con sonorità folk e molto politico.

"Affrontiamo le problematiche che noi vediamo del mondo con uno spirito di reazione e non accettazione passiva. Viviamo in tempi difficili pieni di violenza e odio. Vediamo le democrazie che vacillano, c'è un virus che attanaglia le nostre società. Noi affrontiamo queste cose nelle nostre canzoni, si passa dalla rabbia al disincanto, ma c'è anche della speranza. Non le mandiamo a dire, ma abbiamo dedicato il nostro album alla lettura socio-politica della società ma non parliamo di partiti politici, sarebbe un errore".

Un disco che vive di urgenze nato dopo un periodo di crisi che rappresenta un atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo.

"All'improvviso ti accorgi che di cose da dire ne hai, poi con una attitudine più folk, chitarra e voce, dopo il primo brano a caduta sono arrivati gli altri brani, non ci era mai successo di scrivere così velocemente. Ci ritroviamo a essere delle mosche bianche o delle pecore nere, che raccontano la vita con una certa onestà intellettuale in maniera diversa dai nostri colleghi".

L'obiettivo dei Negrita è di affermare la diversità e l'indipendenza di pensiero. Tra le sorprese del disco spiccano due omaggi importanti a Bob Dylan e Francesco De Gregori.