Il Senato si illumina di rosso la Giornata mondiale contro l'Aids

Roma, 1 dic. (askanews) - Il Senato della Repubblica ha aderito alla Giornata mondiale contro l'Aids. La facciata di Palazzo Madama è illuminata con il colore rosso dal tramonto di venerdì 1° dicembre, fino all'alba di sabato 2.

Sono oltre 38 milioni le persone che convivono con Hiv/Aids nel mondo e 25 milioni di questi risiedono in Africa. Identificato per la prima volta nel 1983, a 40 anni di distanza, il virus dell'Hiv continua ogni anno a contagiare 1,5 milioni di persone e a provocare oltre 600.000 morti. Oggi abbiamo nuove terapie per curare chi è sieropositivo e chi, tra i pazienti, ha sviluppato l'Aids, ma c'è ancora molto da fare sul lato dell'informazione e della prevenzione: i rapporti eterosessuali sono diventati la via di trasmissione più comune, ma il 40% delle persone con Hiv lo ha scoperto per caso e spesso non condivide la notizia per paura del giudizio.

La prevenzione dell'infezione da HIV continua ad essere un pilastro fondamentale nella battaglia contro l'epidemia da Aids.