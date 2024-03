Il primo trailer di 'Alien: Romulus'

Milano, 20 mar. (askanews) - "Alien: Romulus" arriverà il 14 agosto nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Ma da oggi è disponibile il primo trailer italiano di questo horror-thriller che riporta alle origini il franchise di grande successo Alien: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo.

Il film 20th Century Studio dal produttore Ridley Scott e dal regista/sceneggiatore Fede Alvarez è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.