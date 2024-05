Dublino, 20 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alla Lucan House di Dublino dove, insieme al presidente irlandese Michael D.Higgins, inaugurerà il Parco Italia. Lucan House, che per ottanta anni è stata la residenza dell'ambasciatore d'Italia in Irlanda, passa di proprietà alla contea di Dublino sud, mentre l'ambasciata italiana si trasferirà in centro.