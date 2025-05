Il Papa si insedia: posso dire che per voi e con voi sono romano!

Roma, 26 mag. (askanews) - "Appena dopo l'elezione, ricordavo ai fratelli e alle sorelle convenuti in Piazza San Pietro che sono con loro cristiano e per loro vescovo: a titolo speciale, oggi posso dire che per voi e con voi sono romano!". Lo ha detto Papa Leone XIV, rivolgendosi al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri nel suo breve indirizzo di saluto alla città di Roma, prima di recarsi, per la presa di possesso, nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

Iniziando ufficialmente il ministero di Pastore di questa Diocesi, sento la grave ma appassionante responsabilità di servire tutte le sue membra, - ha aggiunto il pontefice - avendo a cuore anzitutto la fede del popolo di Dio, e quindi il bene comune della società. Per quest'ultima finalità siamo collaboratori, ciascuno nel proprio ambito istituzionale".

Terminata la messa per l'insediamento sulla Cathedra Romana come vescovo di Roma, Papa Leone XIV si è affacciato alla Loggia centrale della basilica di San Giovanni in Laterano per la benedizione all'Urbe.

Infine Papa Leone XIV, a bordo della papamobile scoperta, si è recato alla basilica di Santa Maria Maggiore per la venerazione dell'icona della Beata Vergine Maria Salus Populi Romani.

Una immagine sacra molto cara ai romani e venerata particolarmente da Papa Francesco che è qui sepolto.