Ucraina, Zelensky firma la legge che limita poteri anticorruzione

Kiev, 23 lug. (askanews) - Centinaia di persone si sono radunate a Kiev per protestare contro il voto del parlamento ucraino alla legge per revocare l'autonomia di due organi anticorruzione. Secondo chi lo critica, il provvedimento votato consentirà al governo di intromettersi in casi di corruzione di alto profilo. Il disegno di legge porrebbe l'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina (Nabu) e la Procura Specializzata Anticorruzione (Sapo) sotto la diretta autorità del Procuratore Generale, nominato da Volodymyr Zelensky.

Il presidente dell'Ucraina firmando la legge ha spiegato invece che l'infrastruttura anticorruzione continuerà a funzionare, ma senza l'influenza russa".

"È importante che avvenga senza i russi. È importante che la punizione sia inevitabile e che la società se ne renda conto. E anche perché non ci siano falsi e speculazioni informatiche", ha detto Zelensky, sordo alle proteste della piazza, che a sua volta non sembra credere alla versione fornita del presidente.

"E se non si interviene, credo che tra un giorno o due vedrete molte più persone qui e non saranno più pacifiche come prima." dice questo manifestante.