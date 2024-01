Pas-de-Calais, 2 gen. (askanews) - I residenti camminano per le strade allagate a Bourthes, una città nel nord della Francia, mentre la regione del Pas-de-Calais è in massima allerta dopo che il fiume costiero Aa ha rotto gli argini. Météo-France ha diramato una allerta arancione, nuove piogge previste per martedì potrebbero colpire i suoli ancora sensibili dopo le devastanti inondazioni di novembre.