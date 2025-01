Il governo israeliano: "L'Unrwa impiega 1200 membri di Hamas"

Tel Aviv, 29 gen. (askanews) - Il portavoce del governo israeliano David Mencer ha affermato oggi che l'agenzia di aiuti delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, nota come Unrwa, "impiega oltre 1.200 membri di Hamas", aggiungendo che il suo lavoro "non è un aiuto, è un sostegno finanziario diretto al terrore", mentre Israele si prepara a tagliare tutti i rapporticon l'agenzia domani. "Lo diciamo forte e chiaro, il Segretario generale Guterres ha una scelta da fare. Continuare con un dogma politico fallito o offrire un futuro migliore ai cittadini di Gaza", ha affermato Mencer.