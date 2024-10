Il governo Gb annuncia aumento delle tasse di 40 miliardi di sterline

Londra, 30 ott. (askanews) - Il nuovo governo laburista britannico ha presentato il suo primo bilancio e la ministra delle Finanze Rachel Reeves ha dichiarato che saranno aumentate le tasse di 40 miliardi di sterline per compensare il "buco nero" lasciato dal precedente esecutivo conservatore.

"Il cambiamento deve essere percepito. Più sterline nelle tasche dei cittadini, un servizio sanitario nazionale (NHS) che sia presente quando ce ne è bisogno, un'economia che cresca, creando ricchezza e opportunità per tutti, perché questo è l'unico modo per migliorare il tenore di vita - ha detto in Parlamento - e l'unico modo per guidare la crescita economica è investire, investire e investire. Non ci sono scorciatoie. E per realizzare questi investimenti, dobbiamo ripristinare la stabilità economica e voltare pagina rispetto agli ultimi 14 anni".

L'attesa manovra, la prima del governo di centro-sinistra dopo 14 anni di governo conservatore è fondamentale per la missione del primo ministro Keir Starmer di rilanciare l'economia britannica, a costo, ha detto di "decisioni difficili". Il governo si è impegnato a recuperare quello che, a suo dire, è un buco nero di 22 miliardi di sterline (oltre 26 miliardi di euro) nelle finanze pubbliche ereditato dal precedente governo Tory.