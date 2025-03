Milano, 1 mar. (askanews) - Moltissime persone si sono radunate per la parata del Gay Pride di Città del Capo in Sudafrica, dove i membri della comunità Lgbtq hanno reso omaggio a Muhsin Hendicks, considerato il primo imam apertamente gay al mondo, ucciso a colpi di arma da fuoco in Sudafrica lo scorso fine settimana. "Celebreremo l'imam. È stato davvero un giorno triste per noi e una perdita terribile per la comunità gay", ha detto Nico Samaai, una delle centinaia di partecipanti alla parata.