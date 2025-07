La corsa con i bambini feriti all'ospedale Nasser di Khan Yunis

Roma, 2 lug. (askanews) - La corsa con i bambini feriti negli ultimi attacchi israeliani verso l'ospedale Nasser di Khan Yunis.

"Bambini bambini" urlano gli uomini che entrano di corsa nella struttura, tenendoli in braccio pieni di sangue. Immagini drammatiche mentre l'esercito israeliano sta estendendo la sua offensiva nel territorio palestinese.

Almeno 14 persone sono morte a seguito degli ultimi attacchi, ha riferito la protezione civile dell'enclave palestinese.

Donald Trump ha dichiarato sulla piattaforma Truth che Israele ha accettato di finalizzare un cessate il fuoco di due mesi nella Striscia di Gaza e ha esortato Hamas ad accettarlo. "Il Qatar e gli egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire alla pace, presenteranno questa proposta definitiva", ha detto, "spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perché la situazione non migliorerà - peggiorerà".