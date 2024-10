"Il Filo Rosso" di Alfa racconta l'amore a distanza

Milano, 21 ott. (askanews) - Baci appassionati, un saluto al volo prima di partire in Stazione, una scena che ha colpito Alfa e che ha voluto raccontare nel suo nuovo singolo Il filo rosso.

"Un'amore a distanza che è un tema che mi appassiona da un po', vedo sempre le coppie che si salutano in stazione, quando prendo il treno magari torno a Genova, vado in turno da qualche parte, vedo sempre queste coppie che si salutano, è un'immagine che secondo me meritava una canzone, manca una canzone solo di amore a distanza, ho detto, lo voglio fare io".

Andrea De Filippi, in arte Alfa, però non ha fatto tutto da solo.

"Una canzone è nata praticamente in co-working col mio pubblico, perché io l'ho spoilerato in una diretta un mesetto fa. Senza alcun tipo di aspettativa era solo una strofa, un ritornello, e poi i miei fan o chi mi segue, mi hanno dato proprio una mano a finire la canzone. Quindi è il mio primo esperimento di collaborazione artistica con chi mi segue".

Dopo un tour nei palazzetti e un tour estivo, l'8 novembre Alfa terrà il suo primo concerto Europeo a Londra e poi sarà ancora nei palazzetti.

"Non ho ancora capito bene che cosa sia successo. Spero di vivermi questa seconda trunche dei Palazzetti con più consapevolezza, perché sono molto grato, però è stato talmente tutto veloce che volevo rendermene più conto. Spero per esempio che il prossimo forum io lo possa vivere al 100% perché il primo l'ho fatto quasi inconsapevole perché era una emozione troppo grande e non sapevo dove metterla.

Alfa in questi anni ha bruciato le tappe partendo dai social e arrivando a Sanremo. Una scalata che gli ha cambiato la vita.

"Allora, la cosa più importante che ho guadagnato è l'autostima. Nel senso che io non ho... Ho sempre avuto un po' di problemi di autostima e sicuramente avere una valvola di sfogo che la musica mi ha permesso di sentirmi bravo in qualcosa. E ho sempre avuto il bisogno di sentirmi bravo in qualcosa e non l'ho mai trovato prima della musica. E forse la cosa più grande che ho perso è un po' di libertà".