"Il colore viola", nei cinema il remake del film di Spielberg

Roma, 7 feb. (askanews) - A quasi 40 anni dal film di Steven Spielberg, arriva l'8 febbraio nei cinema il remake de "Il Colore Viola", coprodotto dallo stesso Spielberg insieme a Oprah Winfrey e Quincy Jones. Diretto da Blitz Bazawule, racconta la storia di amicizia e fratellanza di tre donne che condividono un legame indissolubile.

Le interpreti del film tratto dal romanzo di Alice Walker sono Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Fantasia Barrino. Henson è convinta che sia ancora necessario, oggi, raccontare una storia come questa che tocca temi come violenza, abusi, razzismo: "Oggi ci sono ancora episodi del genere ecco perché questa è una storia importante, bisogna raccontarla. Spero che gli spettatori escano dalla visione del film con una speranza, capiscano che se credi in te, ami te stesso, puoi superare qualsiasi cosa".

Il regista spiega: "Questo è un film sul perdono e la responsabilità. Tutti i protagonisti del film compiono errori ma hanno la capacità di perdonare se stessi e gli altri. Gli oppressi possono perdonare ma gli oppressori devono assumersi la responsabilità delle loro azioni".