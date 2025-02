Il capo del Pentagono: l'Ucraina nella Nato? non è esito realistico

Bruxelles, 12 feb. (askanews) - Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha affermato che l'adesione dell'Ucraina alla Nato non è un esito "realistico" nell'ambito di un accordo di pace con la Russia. "Gli Stati Uniti non credono che l'adesione dell'Ucraina alla Nato sia un risultato realistico di un accordo negoziato", ha detto, parlando all'apertura di un meeting presso la sede della Nato a Bruxelles.

