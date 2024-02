I trattori a Roma: aspettiamo di essere ricevuti dal governo

Roma, 9 feb. (askanews) - Niente sit-in dei trattori a Roma, a San Giovanni, come era stato annunciato. Alla fine solo quattro sono partiti dal presidio fisso da giorni sulla Nomentana per recarsi in centro. Nel rispetto dei permessi concessi agli agricoltori.

Spiega Fabio Iacomini, di Riscatto Agricolo, arrivato nella Capitale dalla provincia di Siena: "Questa mattina si era previsto di uscire con quattro macchine e quello abbiamo fatto; avevamo il permesso solo per quattro, abbiamo concordato sempre tutto con le forze dell'ordine, vogliamo fare tutto in regola e solo quattro macchine potevano uscire".

Il prossimo passo, a parte la protesta a Sanremo, è farsi ricevere dal governo: "Ci deve essere un incontro imminente, ci devono solo comunicare quando".

Le manifestazioni sono diverse, organizzate da varie sigle dicono gli agricoltori, ma l'obiettivo è unico: "Vogliamo vivere del nostro lavoro, guadagnare del nostro lavoro, far capire che ogni mese ci vengono pagati sempre meno i prodotti e voi consumatori invece pagate sempre di più, e se smettiamo noi .... Quello vi aspetta" (indicando il cartello con scritto 'Carne sintetica, grilli, cavallette, vermi').