I segni zodiacali di fuoco in una moneta

Roma, 21 nov. (askanews) - L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato realizza per la prima volta una serie di monete dedicate allo Zodiaco. Si parte dai segni zodiacali di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Le monete, emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, offrono una straordinaria rappresentazione artistica delle costellazioni che illuminano il cielo notturno, in una danza celeste affascinante e misteriosa.

Ogni moneta della serie è un capolavoro di numismatica, che fonde simbolismo astrologico e arte grafica, con elementi colorati e dettagli finemente lavorati. I segni zodiacali di fuoco, caratterizzati dalla passione e dall'energia, sono rappresentati e intarsiati in ogni dettaglio, ispirando sia i collezionisti che gli appassionati di astrologia.

Le monete, in finitura Fior di Conio e dal valore nominale di 5 euro, sono disponibili in una doppia versione in argento e bronzital con una tiratura rispettivamente di 4.000 e 6.000 pezzi. Gli autori, artisti incisori della Zecca dello Stato, Marta Bonifacio e Antonio Vecchio hanno immaginato linee e pianeti pensate per i collezionisti di monete e gli appassionati di astrologia.