I Rockin'1000 celebrano live 10 anni dalla loro nascita

Milano, 6 mar. (askanews) - Dopo essersi esibiti durante la 75 Edizione del Festival di Sanremo insieme a Jovanotti sulle note del brano "L'ombelico del mondo", i Rockin'1000 celebrano 10 anni dalla loro nascita con Rockin'1000 - 10 Years Celebration, 10 anni fatti di musica, passione ed energia pura. Per questa speciale occasione, i Rockin'1000 hanno organizzato un evento composto da due show diversi, dedicato a musica, incontri ed esperienze immersive, che culminerà in un'incredibile performance dal vivo, in cui migliaia di musicisti si esibiranno all'unisono, creando un'atmosfera unica. I Rockin'1000 non saranno soli sul palco, la band sarà infatti accompagnata da diversi ospiti speciali che si alterneranno nelle due giornate. L'appuntamento con con Rockin'1000 - 10 Years Celebration è il 26 e il 27 luglio allo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena, nella città in cui tutto è iniziato. Migliaia di musicisti si esibiranno in due concerti, per celebrare la community che ha rivoluzionato l'idea di performance musicale.

Rockin'1000, nel corso di questo decennio, si sono affermati come un movimento culturale che continua a sfidare le convenzioni della musica live tradizionale. Ma non finisce qui, i prossimi dieci anni saranno caratterizzati da nuove iniziative mirate a rafforzare la comunità globale, promuovere l'inclusività e coinvolgere le nuove generazioni di musicisti.

Dopo le due date italiane a Cesena la band è pronta ad esibirsi anche a Leiria, in Portogallo, il 6 settembre 2025. Ma è proprio a Cesena che l'emozione sarà ancora più intensa, dove tutto è cominciato, la musica tornerà a farsi sentire con un'energia mai vista prima.

In occasione del decimo anniversario, i musicisti di Rockin'1000 guardano al futuro con una nuova sfida: la nascita della membership ufficiale, un modo rivoluzionario per diventare parte attiva della più grande rock band del mondo. Con lo slogan "Take a Walk on the Rock Side", la membership permetterà a fan e musicisti di partecipare ancora più da vicino al futuro del progetto. La nascita di questo speciale progetto è accompagnata da un video - manifesto realizzato in collaborazione con Dude e Ocular Lab, che racconta la passione e la forza della community di Rockin'1000.

Fabio Zaffagnini, CEO e Founder di Rockin'1000 ha dichiarato: "Guardando indietro a questi dieci anni, ciò che ci ha permesso di crescere e innovare non è solo la passione per la musica, ma la capacità di creare connessioni autentiche con una community globale di musicisti e fan. Rockin'1000 è diventato molto più di un progetto artistico: è un brand che si basa sulla partecipazione attiva e sull'energia collettiva. Grazie alle nostre collaborazioni con partner di rilievo, siamo riusciti a trasformare un'idea nata quasi per gioco in una piattaforma solida e innovativa, che offre esperienze uniche sia ai musicisti che ai nostri sostenitori. La nuova membership è un ulteriore passo in questa direzione: permettiamo alla nostra community di partecipare ancora più da vicino al futuro del progetto, rafforzando il legame tra il nostro brand e chi ne condivide i valori. È un'opportunità per i brand di collaborare con una realtà che unisce musica, tecnologia e storytelling, creando un impatto significativo e duraturo."

I biglietti per le due date evento, previste per il prossimo 26 e 27 luglio allo Stadio Orogel Merluzzi, sono disponibili da domani alle ore 12.00 sul sito Vivaticket.