I francesi commentano lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale

Rennes (Francia), 10 giu. (askanews) - A Rennes, capoluogo della Bretagna, le reazioni dopo l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron di voler sciogliere l'Assemblea nazionale dopo la vittoria del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen nelle elezioni europee, con il 31,5% dei voti (per la prima volta, primo partito in Bretagna) e convocare nuove elezioni legislative anticipate, con primo turno il 30 giugno e secondo turno il 7 luglio. Prevale la sorpresa e qualcuno dice "sarà un gran bel casino in Francia fino al mese di luglio!"