I fan dei Beatles ascoltano la nuova "Now and Then" al Cavern Club

Liverpool, 2 nov. (askanews) - Decine di fan dei Beatles si sono ritrovati nello storico Cavern Club a Liverpool, il locale simbolo del quartetto inglese che cambiò la storia del rock, per ascoltare il nuovo, ultimo brano dei Fab Four "Now and Then", pubblicato grazie all'aiuto dell'Intelligenza Artificiale.

L'AI ha permesso di mixare voci e suoni registrati in momenti diversi, a partire da una demo casalinga della canzone incisa da John Lennon nel 1978, ripulita e migliorata grazie alle tecnologie moderne.

Successivamente sono state aggiunte registrazioni di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.