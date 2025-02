I curdi, i lutti e l'annuncio di Ocalan sulla tregua tra Pkk e Ankara

Diyarbakir, 27 feb. (askanews) - A Diyarbakir, la più grande città a maggioranza curda, nel sud-est della Turchia, due famiglie in lutto tra migliaia di altre attendevano l'annuncio di una tregua tra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) bandito e il governo di Ankara, per mettere fine a quattro decenni di guerriglia che ha provocato almeno 40.000 morti. Il fondatore e leader storico del PKK, Abdullah Ocalan, ha annunciato il 27 febbraio lo scioglimento del movimento armato e lo ha invitato a deporre le armi, in una dichiarazione letta dai deputati curdi che lo hanno visitato giovedì nella sua prigione al largo della costa di Istanbul dove è detenuto dal 1999.

Sehmuz Kaya, pensionato di 67 anni, ha perso suo figlio, ucciso nel nord dell'Iraq da combattenti curdi: "Sto ancora male in questo momento. Voglio dire, fa male. Perché tutte queste sofferenze? Queste persone - dice, riferendosi al PKK - non hanno scrupoli, né religione, né fede".

La ripresa del dialogo sostenuto dal presidente turco Erdogan con calan, è avvenuta nell'autunno scorso per offrire la speranza di una soluzione negoziata del conflitto.

Fahriye Cukur, 63 anni, ha invece perso la figlia di 17 anni, caduta nel 2016 sotto i proiettili dell'esercito turco.

"Ho perso mia figlia. Nessun altro dovrebbe perdere la propria. Nessun altro dovrebbe conoscere questo dolore. Non importa chi sia. Turco, curdo, circasso, laz, arabo, nessuno dovrebbe conoscere il dolore. Il dolore è difficile", ha affermato, ricordando che per 8 anni non sono riusciti a respirare, come se qualcuno li strozzasse, e che ora che c'è un cessate il fuoco, secondo lei tutti vogliono la pace.

"Se vogliono davvero la pace in Turchia - aggiunge il marito Mustafa Cukur - dovrebbero mettere da parte i loro interessi politici. Che sia il partito A, B , i curdi, i turchi, chiunque sia".