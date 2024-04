Bruxelles, 4 apr. (askanews) - "Non credo nell'America da sola, così come non credo nell'Europa da sola. Credo nell'America e nell'Europa insieme nella Nato. Perché insieme siamo più forti e più sicuri". Così il segretario generale della Nato Stoltenberg da Bruxelles durante le celebrazioni per i 75 anni della "Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord".