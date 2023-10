I 75 anni dell'Afi, donato a Milano raro spartito "Violino tzigano"

Milano, 14 ott. (askanews) - L'Afi, associazione fonografici italiani, festeggia 75 anni. In occasione dell'anniversario dell'Associazione presieduta da Sergio Cerruti, a Milano presso la Sala Alessi di Palazzo Marino Franco Bixio, ex presidente e associato AFI dal lontano 1960, ha donato al capoluogo lombardo un raro spartito della canzone 'Violino Tzigano' scritto dal padre, Cesare Andrea Bixio: "Aprì la prima casa editrice di canzoni a Milano proprio in quella Galleria del Corso che oggi è ancora il punto di riferimento della musica leggera e ospita alcuni tra i più grandi editori del nostro Paese - spiega Franco Bixio - quando arrivò il disco, l'idea di industria musicale si consolidò e si sentì la necessità di unire le varie case discografiche in una associazione per salvaguardarne i diritti e svilupparne gli interessi economici, un'idea che oggi è quanto mai reale e si traduce in 75 anni di AFI che per molti di noi è sempre stata la Casa della Musica".

Per il presidente dell'Associazione Cerruti questi 75 anni di vita sono un traguardo "che non interessa solo l'Associazione che ho l'onore di presiedere ma, in senso più ampio e guardando alla sua storia, tutta l'industria musicale del nostro Paese fatta anche di quelle giovani corporazione che proprio dall'AFI discendono".

Nel corso della mattinata, alla presenza tra gli altri di Filippo Barberis (Presidente del gruppo consiliare del Partito Democratico) e Isabella Menichini (Direttore Spettacolo - Assessorato alla Cultura presso Comune di Milano), importanti giornalisti come Mario Luzzatto Fegiz (Corriere della Sera), Paolo Giordano (Il Giornale), Massimiliano Castellani (Avvenire), Fabrizio Biasin (Libero), Giampiero di Carlo (Rockol) e John Vignola (Rai Radio 1) hanno ripercorso 75 anni di musica legata proprio a Milano.