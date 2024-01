Haniyeh parla dopo uccisione del vice: Hamas non sarà mai sconfitto

Doha, 3 gen. (askanews) - Il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha detto che il suo gruppo militante palestinese "non sarà mai sconfitto" dopo l'uccisione del vice leader Saleh al-Aruri in Libano in un attacco attribuito a Israele. "Un movimento i cui leader e fondatori cadono come martiri per la dignità del nostro popolo e della nostra nazione non sarà mai sconfitto", ha detto Haniyeh in un discorso televisivo parlando da Doha. Funzionari della sicurezza libanesi hanno detto che Aruri è stato ucciso in un attacco di droni israeliani in un sobborgo meridionale di Beirut.