Guterres: l'ostacolo per gli aiuti a Gaza è l'offensiva di Israele

New York, 22 dic. (askanews) - Nessuna tregua, ma sì a corridoi umanitari per portare aiuti su vasta scala a Gaza. È il risultato ottenuto dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Non abbastanza per il segretario generale Guterres che chiede un cessate il fuoco immediato per portare assistenza umanitaria efficace nella Striscia, sotto il fuoco di Israele dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas.

"Il vero problema è che il modo in cui Israele sta portando avanti questa offensiva sta creando enormi ostacoli alla distribuzione degli aiuti umanitari all'interno di Gaza", ha detto, "Un'operazione di aiuto efficace a Gaza richiede sicurezza, personale che possa lavorare in sicurezza, capacità logistica e la ripresa delle attività commerciali. Questi quattro elementi non esistono".