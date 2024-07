Gubitosi protesta contro i tagli a Giffoni: Sangiuliano mi riceva

Roma, 31 lug. (askanews) - Il direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, in un video condiviso sui social si mostra davanti al Ministero della Cultura a Roma, dove chiede di essere ricevuto dal ministro Gennaro Sangiuliano.

"Inizierò questo percorso di dialogo con il ministro che non ho potuto incontrare in questi mesi - dice - voglio esporre a tutti lo stato delle cose e fare in modo che questa situazione possa risolversi".

Gubitosi mostra un cartello con scritto: "Ministro Sangiuliano dialoga con Giffoni e restituisci i fondi tagliati", lamentando che Giffoni "è l'unico festival che è stato tagliato".

"Il bando per la concessione di contributi ai festival e alle rassegne cinematografiche è di fatto un bando punisci-Giffoni", aveva già detto Gubitosi. "Chiediamo che ci venga confermato lo stanziamento dello scorso anno. Ce lo devono per tutto quello che Giffoni da oltre mezzo secolo ha fatto e fa per la cultura in Italia, per il benessere dei nostri ragazzi, per la crescita delle nuove generazioni".

"Dopo questa grandiosa edizione - e chi è stato a Giffoni può ampiamente confermarlo - si legge nel post - la mia adesso è una campagna di civiltà e rispetto nei confronti di uno dei progetti culturali, cinematografici e sociali più conosciuto ed amato in Italia e nel mondo. Sono sereno e orgoglioso , a 73 anni, di fare l'uomo sandwich". E ha annunciato che il primo agosto sarà di nuovo al ministero alle 10.