Gualtieri a congresso Fi: dialettica ma unità su problemi fondamentali

Roma, 23 feb. (askanews) - "L'Italia ha bisogno di un sistema politico sano, dinamico, con dialettica ma anche unità intorno ai problemi fondamentali del Paese". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, arrivando come ospite al congresso di Forza Italia in corso a Roma. "L'auspicio naturalmente è di avere una discussione proficua, di mettere a fuoco un'agenda utile per il Paese e di collaborare con tutte le istituzioni a partire da Roma Capitale che sta lavorando per il suo rilancio con uno spirito di collaborazione e di unità fra tutte le forze del Paese perché il rilancio di Roma deve essere un obiettivo comune".