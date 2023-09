Growth Capital, quattro nuove scaleup per il programma A-Road

Milano, 21 set. (askanews) - Quattro nuove e promettenti scaleup si aggiungono ad A-Road, il programma di accelerazione e fundraising di Growth Capital, con l'obiettivo di supportare le aziende nell'arrivare rapidamente al round Serie A. Dopo tre percorsi positivi, anche il quarto batch è stato presentato presso la sede di Milano di McKinsey & Company e ha visto protagoniste Karrycar, StarTric, Time Flow e Truescreen.

Per la soddisfazione di Fabio Mondini De Focatiis, Founding Partner di Growth Capital: "Siamo molto contenti di portare avanti il programma A-Road, che negli scorsi anni ha visto tutte le startup del primo e secondo batch chiudere operazioni di finanza straordinaria. Dobbiamo ringraziare tutti i nostri partner per gli ottimi servizi di supporto offerti e i mentor, ovvero persone splendide che da sole hanno costruito aziende importanti e sostengono il business. L'augurio è che, anche in questo caso, possiamo raggiungere risultati altrettanto eccezionali".

Tanti i settori protagonisti: dalle soluzioni per l'evoluzione digitale della logistica delle automobili per Karrycar allo sviluppo di dispositivi medici come nel caso di StarTric, passando per l'innovazione dell'Information Technology con TimeFlow, fino alla soluzione cybersecurity che certifica i contenuti digitali proposta da Truescreen. Ad aprire l'opening day, ci hanno pensato gli interventi del Managing Partner di McKinsey mediterraneo, Marco Piccitto e il Senior Partner di McKinsey & Company, Alessio Botta. Quest'ultimo ha ribadito il pieno supporto di McKinsey al progetto A-Road: "In Europa generiamo tante startup, ma non siamo abbastanza bravi nel farle crescere: abbiamo una percentuale di "unicorni" corrispondente alla metà di quelle di Usa e Cina. In più, in Italia investiamo troppo poco rispetto agli altri grandi paesi europei e agli Stati Uniti. McKinsey & Company è partner di A-Road in questo percorso perché pensiamo che si focalizzi sulle possibili soluzioni per questi problemi, sostenendo le startup nel loro percorso di crescita".