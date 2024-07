Green Deal, migranti e stop polarizzazione: si vota per Von der Leyen

Roma, 18 lug. (askanews) - Accelerare la transizione ecologica, porre fine alle ostilità in Medio Oriente, investire nella difesa europea, triplicare il numero delle guardie di frontiera europee e contrastare l'estrema polarizzazione delle nostre società: l'attuale presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato agli eurodeputati il suo programma mentre corre per un secondo mandato di cinque anni.

"Non permetterò mai che venga accettata l'estrema polarizzazione delle nostre società. Non accetterò mai che i demagoghi e gli estremisti distruggano il nostro stile di vita europeo. E sono qui oggi per guidare la lotta con tutte le forze democratiche presenti in quest'aula", ha affermato la presidente della commissione Ue.

"Onoreremo il nostro obiettivo del 90% per il 2040 nella nostra legge europea sul clima. Le nostre aziende devono pianificare già oggi i loro investimenti per il prossimo decennio. Ma questo non è solo per le imprese. È anche per le imprese, ma non solo per le imprese. Per i nostri giovani, i bambini, gli adolescenti di oggi".

"Dobbiamo investire di più. Dobbiamo investire insieme. E dobbiamo creare progetti europei comuni. Ad esempio, un sistema di difesa aerea completo, uno European Air shield. Non solo per proteggere il nostro spazio aereo, ma anche come forte simbolo dell'unità europea in materia di difesa".

"Dobbiamo sempre tenere presente che il confine di uno Stato membro è un confine europeo. E faremo tutto ciò che è in nostro potere per rafforzarlo. Questo è in parte il motivo per cui dobbiamo rafforzare Frontex. Per renderlo più efficace, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, proporrò di triplicare il numero delle guardie di frontiera e costiere europee portandolo a 30.000".