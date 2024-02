Grecia, uomo uccide tre persone in una compagnia di navigazione

Roma, 12 feb. (askanews) - Un uomo ha ucciso tre persone nella sede di una compagnia di navigazione in un sobborgo costiero di Atene prima di togliersi la vita. Lo ha riferito una fonte della polizia greca, secondo cui l'uomo ha fatto irruzione nell'edificio di un'azienda appartenente alla European Product Carriers, uccidendo due uomini e una donna e barricandosi all'interno.

I media greci hanno riferito che l'uomo, armato, era un dipendente che era stato licenziato; è stato trovato morto nel seminterrato con la sua arma accanto.

La polizia ha detto che gli agenti sono entrati nell'edificio e hanno liberato due donne che erano state rinchiuse nei bagni. L'area intorno era stata isolata e l'edificio circondato. "L'atto criminale dell'autore ha provocato il ferimento mortale di tre persone, tra cui il proprietario dell'azienda - ha spiegato una portavoce della polizia - l'autore, che lavorava per la famiglia, è stato trovato morto in una zona diversa da quella in cui sono state trovate le altre tre persone morte".