Governo, IA: l'appello dei giovani innovatori italiani

Roma, 8 mag. (askanews) - "L'intelligenza artificiale rappresenta un must per le nuove tecnologie, l'obiettivo è quello di far sì che questa visione di sistema possa portare nuove opportunità di sviluppo per nuove professioni e soprattutto essere un acceleratore per il mondo delle imprese. Come Associazione Nazionale Giovani Innovatori la nostra visione e contributo va per un percorso sia italiano che europeo che possa portare ad incentivare l'attrazione degli investimenti per supportare queste nuove tecnologie ma soprattutto per una concertazione tra imprese e startup e pubblica amministrazione per implementare questo nome tecnologia a sostegno della collettività. Ricordiamo che la nostra visione, la quale promuove il concetto di umanesimo digitale, quindi con l'uomo al centro di questa rivoluzione culturale e innovativa, deve sfruttare queste opportunità per accrescere il valore economico e mettere al centro le nuove tecnologie per questo percorso di sviluppo. Pertanto, questo è l'appello che facciamo al sottosegretario Butti, al Governo Meloni e al Ministro Urso per valorizzare al meglio e soprattutto promuovere questi investimenti con le risorse che possono essere di supporto per vincere la sfida della nostra generazione, ottimizzando sia l'allocazione dei fondi lato PNRR sia il dialogo internazionale con il G7 a Presidenza italiana per raggiungere gli obiettivi anche in vista delle elezioni europee". Così il Presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri (già ForbesU30).