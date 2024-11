Goberti (Plenitude): con Banco energia per comunità energetiche solidali

Roma, 5 nov. (askanews) - Plenitude collabora con il Banco dell'energia per sostenere le famiglie in difficoltà con le bollette. Lo ha detto Stefano Goberti, intervenuto alla 6* Plenaria del banco dell'energia "Insieme per contrastare la povertà energetica": "noi collaboriamo con il Banco dell'energia di cui siano parte e quest'anno abbiamo lavorato su progetti per realizzare delle comunità energetiche solidali. Abbiamo fatto interventi per famiglie in stato di bisogno e collaboriamo con enti del Terzo settore per favorire una consapevolezza energetica delle famiglie cioè sapere cosa vuol dire consumare o come fare per consumare meno e soprattutto cerchiamo di aiutare chi è in stato di bisogno ad affrontare quella che è la bolletta energetica".