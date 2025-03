Gli Zero Assoluto rilanciano con due nuovi live nei palazzetti

Milano, 3 mar. (askanews) - Un ritorno atteso che non ha deluso le aspettative dei fan, gli Zero Assoluto hanno riabbracciato il pubblico nel live del Forum di Milano e hanno rilanciato annunciando due nuovi concerti nei palazzetti di Milano e Roma, previsti per il 2026. Il concerto è stato pensato per essere un'esperienza collettiva.

"Abbiamo costruito una scaletta che noi definiamo una scaletta killer. Nel senso che veramente la prossima la sai: sì la devi sapere. C'è un senso proprio che si canta. All'inizio canteremo noi ovviamente. Ma la cosa è cantare insieme. Esatto. Questo sarà un momento di condivisione. Io lo vivo così".

La magia di questo live è far vivere un'esperienza "effetto nostalgia" ma gli Zero Assoluto guardano al futuro con tanta musica in arrivo.

"Assolutamente sì, ci dobbiamo aspettare tanta musica perché stiamo preparando veramente tante nuove canzoni di cui siamo veramente molto contenti e poi tanta musica dal vivo. Quindi il 25 e il 26 saremo continuamente in giro a suonare, in giro per l'Italia. Cioè abbiamo già due momenti iconici che sono nel 26 al Palazzetto dello Sport a Roma e il forum un'altra volta quindi insomma abbiamo abbiamo già i motivi per entrare in uno stato di ansia come siamo oggi".

Durante il concerto, gli Zero Assoluto hanno inoltre presentato dal vivo il loro nuovo singolo, "5cm", il loro segreto è saper unire le generazioni.

"Riusciamo a unire una quantità di generazioni che sono anche inedito, andiamo dai ragazzi 18-20 anni e lì devo dire che è stata la capacità delle nostre canzoni di immergersi anche nel fantastico mondo dei social media, quindi TikTok, Instagram, tutti questi social e poi ovviamente c'è il nostro pubblico che è cresciuto con noi. Prima veramente avevamo un sacco i ragazzi giù ai nostri concerti. Oggi abbiamo gli stessi un po' più grandi ma con la famiglia, cioè con i figli.