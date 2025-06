Gli israeliani che manifestano sul confine di Gaza: basta guerra

Milano, 6 giu. (askanews) - "Dove è l'umanità di Israele?", recita così uno dei cartelli esposti durante la manifestazione di cittadini israeliani alla frontiera con la Striscia di Gaza per chiedere al governo israeliano di fermare la guerra. La protesta è stata organizzata da "Standing Together", una associazione israelo-palestinese che si batte per ottenere pace e uguali diritti fra israeliani e palestinesi.

"A poche centinaia di metri dal confine di Gaza si possono vedere i proiettili dell'artiglieria dell'esercito, noi siamo qui per protestare contro l'annientamento e la guerra, la fame e le uccisioni a Gaza - dice Alon-Lee Green, cofondatore dell'associazione - Siamo qui per chiedere la restituzione di tutti gli ostaggi in un accordo e per chiedere al nostro governo di fermare questa follia, di fermare gli orrori, perché non possiamo vivere così mentre così tante persone muoiono ogni giorno".

"L'esperienza del 7 ottobre è qualcosa per cui siamo tutti in crisi, ma questa crisi sta avendo conseguenze orribili a Gaza per le vite di persone innocenti e non voglio che questo continui", dice Eliza Inbal, israeliana che lavora nell'ambito dello sviluppo internazionale.

"Sono quasi due anni che non proviamo gioia, e sono qui con i miei partner, ebrei e arabi, per chiedere la fine di questo incubo, la fine di questa guerra di distruzione, degli insediamenti e degli sfollamenti", aggiunge Ghadir Hani, militante palestino-israeliana per la pace.