Giubileo, Rocca: occasione crescita territorio regionale

Roma, 2 dic. - "E' stata una bella occasione insieme al tessuto vivo della nostra regione in occasione di un anno straordinario che sta per iniziare, con il Giubileo per Roma Capitale ma che sarà anche occasione di crescita mi auguro per tutto il territorio regionale. Come Regione stiamo lavorando tantissimo, nel rafforzare non soltanto tutto il sistema sanitario ma anche per recuperare strade come la Via Francigena, la via dei pellegrini. Occasione anche di crescita economica, con oltre 30 milioni di persone che arriveranno, e pubblico e privato facendo sistema devono dare il massimo per la miglior accoglienza possibile".

Lo ha evidenziato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della serata CONFAPI ROMA E LAZIO, presso Palazzo Brancaccio a Roma. Un'occasione unica per sottolineare il ruolo strategico di Confapi nel panorama economico e istituzionale del Lazio, guardando anche al Giubileo 2025.