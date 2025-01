Giubileo, Mattia (PD): Sia davvero Giubileo della speranza

Roma, 8 gen. (askanews) - "Il Giubileo deve essere una grande occasione per Roma ma anche per tutta la regione Lazio. La Regione Lazio ha pensato, anche su impulso dell'opposizione, di finanziare tutti quei comuni che non hanno ricevuto fondi direttamente dalla struttura del Giubileo, sia per le opere pubbliche che per gli eventi. Proprio questa mattina in Consiglio Regionale sarà discusso un mio ordine del giorno in cui si chiederà un patto per la sospensione degli sfratti nei casi di morosità incolpevole durante il Giubileo. Abbiamo due problemi: l'aumento dei prezzi e gli affitti brevi che vanno a colpire anche gli studenti fuori sede. Inoltre un rapporto della Caritas realizzato a novembre ci dice che la povertà nella Capitale rispetto al 2022 è aumentata". Lo ha dichiarato Eleonora Mattia, Consigliere Regionale del Lazio del PD intervenuta questa mattina a Largo Chigi, il format di Urania TV. "Il Giubileo sarà una grande opportunità di turismo, immagine e crescita economica ma dovrà esserci una collaborazione da parte di tutti gli attori in campo. Occorrerà vigilare perché non ci sia speculazione da parte di tutte le varie attività presenti sul territorio di Roma. Il Giubileo dovrà essere una grande opportunità anche per i nostri giovani che vengono da una pandemia e vivono tempi complessi dovuti alle evoluzioni tecnologiche ma anche ad esempio una violenza di genere in aumento. Che questo periodo sia un'occasione di cura per queste anime fragili".