Giovani giornalisti, ultime ore per concorrere alla Fenice Conai

Roma, 31 mag. (askanews) - Ultime ore per partecipare alla terza edizione del premio Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane, aperta alle nuove generazioni di giornalisti che si dedicano al racconto dell'ambiente, dal riciclo alla sostenibilità. Il premio è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall'Ordine dei Giornalisti. Si chiude infatti domani lo spazio per l'invio delle candidature per questo importante riconoscimento.

Simona Fontana, Direttore Generale CONAI:

"Diventa fondamentale trovare professionisi seri che sappiano documentarsi e fornire le corrette informazioni per avere un approfondimento su queste tematiche tendenzialmente sempre un pò complesse e articolate e che sappiano al contempo parlare proprio alle nuove generazioni che stanno affrontando le prime sfide e le prime responsabilità rispetto al loro contributo sulla tutela dell'ambiente".

Ecco perchè Conai ha scelto di supportare con un premio dedicato i giovani giornalisti sotto i 45 anni che attraverso carta stampata piuttosto che con servizi video hanno affrontato questi temi in un periodo particolare. Gli elaborati, articoli scritti e audiovisivi, hanno infatti come periodo di riferimento la data del 22 aprile, Giornata della Terra, tra il 2023 e il 2024.

Ma perchè, secondo anche i giurati, è importante riconoscere il lavoro dei giornalisti in tema ambientale?

Roberta scorranese, Corriere della Sera:

"E' importante perchè intanto c'è una grande richiesta da parte dei giovanissimi di questi temi ma anche del modo con cui vanno trattati. Siamo abituati a parlare attraverso la connessione con altri settori, la politica, la cultura, la sociologia. Invece le nuove generazioni abbiano bisogno di un linguaggio molto chiaro e diretto e multicanale".

Tutte le indicazioni per partecipare sono presenti sul sito di Conai. I premi verranno poi assegnati nell'ambito del Festival del giornalismo culturale di Urbino, uno degli eventi più rilevanti nel panorama del giornalismo italiano che per la seconda volta è partner della Fenice CONAI.