Giornate Trevi, Ziosi (Iveco): confronto su mobilità sostenibile

Roma, 4 ott. (askanews) - "Siamo felicissimi della nostra partecipazione alle Giornate di Trevi anche quest'anno perchè è uno dei pochi eventi in cui il settore dell'energia e il settore dei trasporti si confrontano sui vari temi che possono portare ad una mobilità veramente sostenibile per lo sviluppo di un mercato per i motori a zero emissioni. Sono necessarie le infrastrutture come fattori abilitanti della mobilità a zero emissioni. E oggi c'è molto bisogno di una infrastruttura sia di ricarica, quindi per i veicoli elettrici, sia di rifornimento per i veicoli a fuel cell. Quindi idrogeno. Per noi la mobilità sostenibile si articola in vari aspetti, e in varie tecnologie. Per questo siamo a favore di una pluralità tecnologica dove l'elettrico gioca un ruolo certamente importante così come le fuel cell ma come lo giocano i bio carburanti avanzati".

Lo dichiara Michele Ziosi, Senior Vice President Institutional Relations & Sustainability di Iveco Group, commentando i lavori della VII Edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Italia, Wec Italia e Luiss School of Government.