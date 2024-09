Giornate Trevi, Penna: portati risultati accelerazione Pnrr

Roma, 20 set. (askanews) - "Proprio in questi giorni a Trevi un anno fa stavamo inviando a Bruxelles la proposta di rimodulazione del Pnrr con l'aggiunta del capitolo energetico RePower EU. Dopo un anno quella proposta è stata accettata, ha portato ottimi risultati nell'accelerazione dell'attuazione del Pnrr, siamo alla rendicontazione della sesta rata, siamo primi in Europa per numero di investimenti attuati. Quindi Trevi ha portato bene ed era giusto oggi tornare a raccontare a tutti gli operatori del settore che qui si riuniscono ogni anno sotto la guida di Globe Italia questi importanti risultati per il sistema paese".

Lo ha affermato Fabrizio Penna, capo dipartimento unità di missione Pnrr del Mase, intervenuto alle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, a Trevi (PG), promosse da Globe Italia.